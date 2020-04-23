Кабмін контролюватиме ціни на гречку та парацетамол [ Редактировать ]
Кабмін запровадив регулювання цін на харчі, ліки та товари медичного призначення. Адже ажіотаж під час карантину спричинив різкий ціновий стрибок.
В уряді визначили 10 продуктів, вартість яких контролюватимуть. Це гречка, цукор, борошно, молоко, хліб, яйця, курятина, негазована мінеральна вода та вершкове масло.
Серед товарів протиепідемічного призначення - парацетамол, антибіотик - азитроміцин, антисептики, а також маски, респіратори, рукавички та бахіли.
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