Три мільйони тюльпанів розквітли в Дендрологічному парку в Кропивницькому. Цьогоріч, кажуть квіткарі, візерунки на клумбах, як ніколи, мальовничі. І хоч через карантинні заходи - прогулянки в парках заборонені - тюльпановими килимами можна насолодитися онлайн на сторінці Дендропарку. І в наступному сюжеті.

Білі, жовті, рожеві, багряні - таким різнобарв'ям заграв Дендрологічний парк у Кропивницькому. Цього тижня тут розквітли три мільйони тюльпанів.

Наталія Іванівна вирощує тюльпани вже понад десять років. Найбільше полюбляє ось ці - піоновидні. У них, каже, неймовірний аромат.

Наталія Балабайкіна, квіткарка:

Я сильно люблю квіти, люблю парк, я ним дихаю, я ним живу, тут все ми робимо для людей, щоб красота була. В том году ми посадили 35 сортів, і у нас ідут сорта з тих годов, вообще у нас сортів около 80.

Поодинокі перехожі, попри карантин, намагаються бодай на хвилинку затриматись і помилуватися весняним квітом.

Олександр Степаненко, житель Кропивницького:

Даже настроение поднялось, красиво очень, люди работают, но люди многие не видели этого, желаю, чтоб карантин кончился, чтоб свободно все гуляли, обидно, но ничего, будем жить.

Новинкою сезону в Дендропарку стала ось ця еко-клубма.

Лариса Онул, керівник Дендропарку:

В цьому році ми теж прийняли такий флешмоб у людства, це екотренд і виразили це отакою клумбою, показати як вторсирйо той же пластик, хімічні бочки погано впливає на нашу природу.

І хоч зараз у парку порожньо, його керівництво сподівається - влітку його все ж таки відкриють для жителів і гостей міста.

Лариса Онул, керівник Дендропарку:

Квіти дуже гарно розцвіли в цьому році наперекір всьому дуже гарні композиції і дуже гарні квіти, якщо природа так відгукується, якщо так гарно все розцвіло, значить все буде добре.

Квітнутимуть тюльпани кілька тижнів. Щоб усі охочі змогли насолодитися цією красою на офіційних соцсторінках керівництво Денропарку викладає фото, відео, а нещодавно влаштували ще й онлайн-трансляцію з тюльпанового раю.