Великий Бар'єрний риф рятуватимуть хмарами [ Редактировать ]
Біля узбережжя Австралії розпочали унікальний експеримент. Науковці намагаються знизити температуру морської води, щоб урятувати корали великого бар'єрного рифу.
З проблемою їхнього відмирання боротимуться, провокуючи утворення хмар. Вони мають захистити океан від нагрівання прямим сонячним промінням.
Для цього в повітря постійно здійматимуть клуби водяного пилу. Дослідження проведуть на невеликій ділянці. Якщо технологія себе виправдає, територію невдовзі планують розширити до 20 квадратних кілометрів.
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