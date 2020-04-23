Общая сумма государственного долга Соединенных Штатов достигла нового рекорда — 24,5 триллиона долларов. Об этом сообщает американская телекомпания CBS.

С начала 2020 года госдолг США возрос на $1,5 трлн из-за правительственных мер по борьбе с коронавирусом. В конце марта глава Белого дома Дональд Трамп подписал закон о мерах по стимулированию экономики в условиях пандемии. Документ предусматривает закачку в американскую экономику более $2 трлн.

21 апреля Сенат Конгресса США одобрил третий пакет мер о выделении на борьбу с инфекцией и ее последствиями $484 млрд. Сегодня, 23 апреля, голосовать по этому документу будет Палата представителей Конгресса США, сообщает Reuters.

Государственный долг США — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами. К государственному долгу США не относятся долги отдельных штатов, корпораций и физических лиц, даже гарантированные государством.

Существует множество сайтов, отображающих размер госдолга США, в том числе, созданные при участии Госказначейства.