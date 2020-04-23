У світі з діагнозом COVID-19 вже понад 2 мільйони 600 тисяч осіб. Більш як 180 тисяч - померли. Іран за кількістю заражених обігнав Китай - там 87 тисяч хворих. Лише за останню добу вірус підхопили понад тисяча людей. Натомість серед жителів Китаю подолали СOVID-19 понад 93%.

У Південній Кореї інфекцію повторно виявили в пацієнтів, які вже нібито перехворіли. В Іспанії через пандемію втретє продовжили надзвичайний стан - іспанці залишатимуться вдома щонайменше до 9 травня.