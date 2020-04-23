Діагноз COVID-19: кількість хворих у світі [ Редактировать ]
У світі з діагнозом COVID-19 вже понад 2 мільйони 600 тисяч осіб. Більш як 180 тисяч - померли. Іран за кількістю заражених обігнав Китай - там 87 тисяч хворих. Лише за останню добу вірус підхопили понад тисяча людей. Натомість серед жителів Китаю подолали СOVID-19 понад 93%.
У Південній Кореї інфекцію повторно виявили в пацієнтів, які вже нібито перехворіли. В Іспанії через пандемію втретє продовжили надзвичайний стан - іспанці залишатимуться вдома щонайменше до 9 травня.
по теме
Дніпропетровщина потерпає від нового спалаху коронавірусу
У Підгородному в пацієнтів одразу трьох так званих реабілітаційних центрів виявили коронавірус. Від нарко- та алкозалежності там людей лікують не традиційними методами, а релігією
В Ізраїлі головні політичні суперники об'єдналися через пандемію
За документом, вони очолюватимуть уряд по черзі. Найближчі півтора року посаду прем'єра обійматиме Нетаньягу, потім його замінить Ганц
ВООЗ виступила проти послаблення карантину
У світі на коронавірус захворіли вже майже два з половиною мільйони людей. Померли - 170 тисяч. Найбільше інфікованих у США - близько 800 тисяч, в Іспанії - 200 тисяч
COVID-19 в Україні: оновлені дані МОЗ
В Україні, станом на ранок, 415 нових підтверджених випадків коронавірусу. Загальна цифра інфікованих - 6125 осіб. Від початку спалаху хвороби одужали 367 уражених, 161 людина померла
На в'їздах до Києва припинили вимірювати температуру
Однак блокпости довкола столиці залишили. На них стежитимуть, щоб не було масових пасажирських перевезень