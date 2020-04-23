У нью-йоркському зоопарку тварини заразилися коронавірусом [ Редактировать ]
У нью-йоркському зоопарку Бронкса коронавірусом заразилися ще шестеро тварин - чотири тигри і два леви. У них з'явився кашель. А коли хижакам зробили тести, вони показали позитивний результат. Один із заражених тигрів - не мав жодних симптомів. У звіринці кажуть - їхні вихованці, імовірно, підхопили вірус від працівника зоопарку.
Першою ж у світі твариною, у якої виявили інфікування, була тигриця Надя - у цьому ж зоопарку. В неї коронавірус діагностували на початку квітня.
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