Агентство "Фітч" знизило рейтинг України, як позичальника коштів з рівня "позитивний" - до рівня "стабільний". Це означає, що в разі залучень іноземного капіталу - кредитування для офіційного Києва буде дорожчим.

"Фітч" прогнозує, що падіння української економіки цього року становитиме 6 із половиною відсотків. Натомість зростання ВВП у 2021 більше ніж три відсотки. Решта новин економіки - далі в нашому огляді.

Національний банк України оновив свій макропрогноз щодо цьогорічного стану економіки. Центробанк через пандемію та карантин очікує падіння ВВП на 5 відсотків.

Водночас наступного року виробництво товарів та послуг має зрости більш ніж на 4 відсотки. Показник інфляції сягне шести відсотків за рік - її гальмуватиме зокрема зниження світових цін на нафту та нафтопродукти. Курс гривні, за прогнозами, має бути стабільним, а валютні резерви зростуть, проте здебільшого за рахунок співпраці з МВФ та іншими міжнародними світовими донорами. Міцності гривні також має сприяти експорт сільськогосподарської продукції.

Олег Чурій, заступник голови Національного банку України:

Це буде підтримувати прихід валютної виручки на наш ринок і таким чином буде створювати пропозицію валюти.

Яків Смолій, голова Національного банку України:

Фінансування від МВФ та інших партнерів дасть змогу підтримати міжнародні резерви України на рівні 27-29 мілрд доларів впродовж цього та наступних років.

Торік Україна отримала від заробітчан-гастарбайтерів 16 мільярдів доларів. Це історичний рекорд для нашої країни. Про це йдеться у звіті світового банку щодо грошових переказів іноземних працівників у рідні країни.

У документі зазначено: Україна - лідер серед країн Європи та Центральної Азії щодо грошових переказів. Натомість загальний обсяг таких грошових переказів цьогоріч у світі скоротиться на 20 відсотків через повернення заробітчан додому у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Лише за два дні падіння ціни на марки бензину та дизпальне в низці мереж українських АЗС становить від п'ятдесяти копійок до двох гривень за літр відповідно. Вартість деяких марок бензину подекуди впала нижче ніж 20 гривень за літр. Причина - здешевшання нафти, зокрема й у Європі. Частка пального, яке імпортують до України, на нашому ринку становить 70 відсотків.

Артем Куюн, експерт консалтингового агентства "А-95":

Сегодня еще сохраняеться потенциал для снижения на бензин и дизтопливо на 2-3 гривны и гривны на полторы на сжиженниый газ. Сети уже борються и эта борьба будет более жестокой за клиента у которого сокращаються доходы у большинства и на снижение цен им придеться идти в любом случае.

Експерти зазначають: багато українських автозаправних компаній через нинішню ситуацію дотримуються політики цінової конкуренції.