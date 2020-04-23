У Болівії медперсонал відмовився лікувати інфікованих коронавірусом [ Редактировать ]
Медперсонал одного з болівійських шпиталів відмовився лікувати інфікованих коронавірусом. Із плакатами та гаслами - усі як один медики вийшли під стіни медзакладу на протест.
Кажуть - їх не забезпечили навіть елементарними засобами захисту, тому із зараженими вони не контактуватимуть. Також бракує медикаментів на лікування людей. З вимогою забезпечити їх найнеобхіднішим для боротьби з COVIDом - медики простояли під лікарнею весь день.
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