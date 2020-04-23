Штрафувати не можна виправдати. І кому в цьому реченні українські суди ставлять дуже гуманно. Вони масово виправдовують порушників карантину. З одного боку поліція звітує про тисячі складених протоколів, а з іншого реально платять штрафи одиниці. Навіть українців, які повернулися з-за кордону і тікали з обсервації - суд помилував. Чому? Розбирався Даніїл Снісар.

Багатогодинне очікування і звернення до президента.

Рекомендуют нам направиться на обсервацию в две какие-то гостиницы, за свои деньги.

Прорив через кордони медиків на виході із терміналу.

- Ура! Прорвались! Фашисты!

І насамкінець - втеча з місця обсервації - готелю "Козацький" та санаторію у Пуща-Водиці.

Це шоу нескорених усі українці спостерігали 29-30 березня. Коли з Балі та В'єтнаму евакуювали наших співвітчизників. І саме в цей час Кабмін ухвалював постанову, щодо протидії поширенню коронавіруса. За ним усі прибулі з-за кордону мали пройти обов'язкову обсервацію. Та сотні потенційно-інфікованих просто втекли.

Світлана Павловська, прессекретарка міністра оборони України:

Деякі з поселених не погодилися з необхідністю дотримання визначених заходів перестороги. На них було складено адміністративні протоколи.

Розглядати справи про адмінправопорушення, зокрема стягнення з порушників штрафів від 17 тисяч гривень, Оболонський райсуд Києва почав ще минулого тижня. Та штрафи не присудили нікому. Майже щодня по кілька вердиктів із однаковим змістом: "закрити провадження". А все через юридичну колізію:

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2020 року набрала законної сили 31.03.2020 року.

А на втікачів протоколи склали 30-го березня. Коли постанова ще не діяла.

Подібна ситуація й з іншими порушниками правил карантину. Лише один протокол із п"яти, за статистикою, завершується штрафом.

Анна Маляр, юрист-кримінолог:

Під час складання протоколу у ньому має бути зазначено, що громадянин порушив такий-то закон таку-то статтю і докази цього правопорушення. Якщо у протоколі такого посилання не буде - суд відмовляє в цій ситуації у притягненні до адміністративної відповідальності.

Найбільше протоколів на порушників склали у Києві. Майже тисячу. Переважно за перебування в громадському місці без масок. При цьому суди стягнули лише 177 тисяч гривень. Тобто у перерахунку оштрафували лише десятьох.

Та й у тому разі, коли суд все ж "б'є" гривнею - рішення ухвалюють на основі визнаття порушником своєї провини.

Анна Маляр, юрист-кримінолог:

В Івано-Франківську судом було накладено штраф на 34 тисячі гривень, на мережу відомих супермаркетів. І керівник одного з супермаркетів якраз був притягнутий до адміністративної відповідальності - за порушення правил карантину.

А ще мізерну кількість накладених судами адмінпокарань, правознавці пояснюють розбіжностями із Конституцією України нового законодавства щодо протидії поширенню СOVID-19 .