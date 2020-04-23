Тисяча пенсіонерам, ціни на соціальні продукти та зарплати медиків. Це головні питання, які сьогодні розглядали на парламентському комітеті соціальної політики. Вчергове засідання відбулося в онлайн-режимі. Член комітету, депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська розповіла, що парламентарі підготували звернення до президента та уряду. Аби захистити лікарів.

Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - за життя":