Допомога пенсіонерам та зарплати медикам: "Опозиційна платформа - За життя" розглянула важливі питання на парламентському комітеті соціальної політики [ Редактировать ]
Тисяча пенсіонерам, ціни на соціальні продукти та зарплати медиків. Це головні питання, які сьогодні розглядали на парламентському комітеті соціальної політики. Вчергове засідання відбулося в онлайн-режимі. Член комітету, депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська розповіла, що парламентарі підготували звернення до президента та уряду. Аби захистити лікарів.
Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - за життя":
Уже за апрель месяц ряд медиков недополучат свои зарплаты. По этому, от имени общественного штаба по борьбе с пандемией, от имени социального совета и команды "Оппозиционная платформа - За жизнь", мы обращаемся к президенту, спикеру, министру здравоохранения. Остановите эту реформу, пересмотрите финансирование медицины. Вам уже внесли изменение в бюджет, создали Фонд по борьбе с коронавирусом. Профинансируйте врачей.
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