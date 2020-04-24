Леся Никитюк шокировала необычным фото [ Редактировать ]
Известная телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым забавным фото. Снимок она опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram.
На фото звезда позирует в домашней одежде за ужином. Кроме того, в фотошопе звезда поместила фигуру известного музыканта Джареда Лето в своем окне.
"А вы подглядываете за соседями во время карантина?", - поинтересовалась у подписчиков известная ведущая.
Поклонников рассмешил забавный пост Никитюк. Они в который раз похвалили звезду за отменное чувство юмора.
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк шокировала снимком из Китая. Также читайте о том, что Монатик показал, как проводит время на карантине.
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Известная телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым забавным фото