Известная телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым забавным фото. Снимок она опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram.

На фото звезда позирует в домашней одежде за ужином. Кроме того, в фотошопе звезда поместила фигуру известного музыканта Джареда Лето в своем окне.

"А вы подглядываете за соседями во время карантина?", - поинтересовалась у подписчиков известная ведущая.

Поклонников рассмешил забавный пост Никитюк. Они в который раз похвалили звезду за отменное чувство юмора.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк шокировала снимком из Китая. Также читайте о том, что Монатик показал, как проводит время на карантине.