Якщо людину спіймають уперше, оштрафують майже на тисячу доларів

У Грузії запровадили кримінальну відповідальність для порушників карантину. Якщо людину спіймають уперше, оштрафують майже на тисячу доларів, а за повторне недотримання правил каратимуть ув'язнення до шести років.

Як пояснили в законотворці, країна щодня стикається з фактами непокори, ігноруванням епідемічних обмежень та запровадженої в Грузії комендантської години.