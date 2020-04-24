Спалах коронавірусу зафіксували ще в двох гуртожитках на Київщині, - про це сьогодні розповіли в Київській облдержадміністрації.

Перший гуртожиток - в селі Петропавлівське Бориспільського району. Там COVID-19 діагностували у медпрацівниці. Всього у гуртожитку мешкає 43 людини. У всіх взяли зразки на ПЛР-тест.

Другий гуртожиток - у Гостомелі. Хворобу виявили у військовослужбовця Нацгвардії. Чоловіка госпіталізували. Аналізи взяли у всіх членів його сім'ї.

Тим часом, в одному з гуртожитків Вишневого на ізоляції залишаються 239 людей. Днями там хворобу виявили у 78 людей, з яких двоє померли. Біля гуртожитку постійно чергує "швидка" та поліція.