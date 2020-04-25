Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко в эфире ток-шоу Шустер Live напомнил историю приезда Саакашвили в Одессу в качестве главы обладминистрации.

"Начал он с уровня доверия, если память не изменяет 23%, потому что это была сплошная пиар-кампания, а закончил свою каденцию с уровнем доверия в 3%. Начались скандалы, обвинения. Т.е. результата от его работы не было. И дело даже не в том, что ему кто-то мешал, а, по-моему, дело в том, что он просто занимался всем так, как видел это у себя, и не считался с реалиями украинской жизни", - сказал Юрий Бойко.

"Бытует мнение, что реформы в Грузии прошли успешно, и, благодаря этому, авторитет господина Саакашвили высок. Но у меня возникает вопрос: почему в таком случае господин Саакашвили не может появиться в Грузии, не может приехать туда, не может участвовать в общественно-политической жизни?" - добавил Юрий Бойко.

Ранее Сопредседатель фракции оппозиционеров, комментируя возвращение украинского гражданства Михаилу Саакашвили, заявлял: "Что касается этого руководителя – бывшего президента Грузии, то ему бы, наверное, лучше поехать в Грузию, там объяснять народу о достижениях. Он туда въехать не может, поэтому занимается "туризмом" здесь. Я считаю, что это ошибка, потому что мы видели всех этих "туристов" очень много, и ничего хорошего они стране не дали", - резюмировал Юрий Бойко.