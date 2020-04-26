В 2020 году исполняется 34 года со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции.

Авария на ЧАЭС стала одной из самых больших техногенных катастроф в мире, от которой пострадали и продолжают страдать миллионы людей, снято большое количество художественных и документальных фильмов, а также написаны сотни книг.

Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года в 1:24 ночи, в результате чего в атмосферу попали миллионы частиц радиоактивных элементов, отравляя все живое.

Фото: Рыжий лес/ Panoramy-chernobylya

Власти начали эвакуировать жителей близлежащего города Припять лишь спустя несколько дней после катастрофы, когда большинство граждан уже успели "схватить" высокие дозы радиации.

После эвакуации вокруг станции создали так называемую 30-километровую зону отчуждения, а сама Припять стала городом-призраком.

Фото: Status Quo

По заключению специалистов, причинами аварии называют:

реактор не соответствовал нормам безопасности и имел опасные конструктивные особенности;

низкое качество регламента эксплуатации в части обеспечения безопасности;

неэффективность режима регулирования и надзора за безопасностью в ядерной энергетике, общая недостаточность культуры безопасности в ядерных вопросах как на национальном, так и на местном уровне;

отсутствовал эффективный обмен информацией по безопасности как между операторами, так и между операторами и проектировщиками, персонал не обладал достаточным пониманием особенностей станции, влияющих на безопасность;

персонал допустил ряд ошибок и нарушил существующие инструкции и программу испытаний.

Первыми на ликвидацию последствий прибыл пожарный расчет под командованием лейтенанта Владимира Правика. За тем им на помощь выехала бригада лейтенанта Виктора Кибенюка. Пожарные самоотверженно боролись с огнем, но со временем начали постепенно выходить из строя, и вскоре практически все герои погибли от острой лучевой болезни.

Позднее на территории Украинской ССР намного участились случаи онкологических заболеваний, особенно сильно от рака страдали дети, чья щитовидная железа, буквально, как губка "впитывала" из воздуха радиоактивный йод, что приводило к патологическим изменениям в органе.

Чернобыльская катастрофа стала самой большой техногенной катастрофой в 20 веке, отголосок которой пострадавшие чувствуют на себе и поныне.

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