Во вторник, 21 апреля, в Чернобыльской зоне ликвидирован очаг пожара вблизи поселка Корогод. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

Демчук отметил, что для тушения и локализации в настоящее время в зоне отчуждения привлечены пожарные расчеты, инженерная техника и авиация.

"В Чернобыльской зоне ликвидирован очаг вблизи поселка Корогод, который вчера был локализован. В настоящее время основные усилия направлены на тушение трех очагов вблизи населенных пунктов Рассоха, Кривая Гора и Рудьки и торфяников в очагах пройденных огнем", - рассказал он.

Ранее мы писали о том, что основные очаги пожара в зоне ЧАЭС потушены. Сильный ветер опять раздул пламя, но его быстро локализовали.