В Чернобыльской зоне ликвидировали очаг пожара [ Редактировать ]
Во вторник, 21 апреля, в Чернобыльской зоне ликвидирован очаг пожара вблизи поселка Корогод. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.
Демчук отметил, что для тушения и локализации в настоящее время в зоне отчуждения привлечены пожарные расчеты, инженерная техника и авиация.
"В Чернобыльской зоне ликвидирован очаг вблизи поселка Корогод, который вчера был локализован. В настоящее время основные усилия направлены на тушение трех очагов вблизи населенных пунктов Рассоха, Кривая Гора и Рудьки и торфяников в очагах пройденных огнем", - рассказал он.
Ранее мы писали о том, что основные очаги пожара в зоне ЧАЭС потушены. Сильный ветер опять раздул пламя, но его быстро локализовали.
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