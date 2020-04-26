В ночь на 25 апреля заключенные Черновицкого СИЗО подняли бунт из-за поступившего арестованного с коронавирусом COVID-19. В знак протеста несколько обитателей СИЗО порезали себе предплечья. Об этом сообщает в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

Около 23:00 24 апреля содержащиеся в учреждении заключенные начали выражать массовое недовольство прибытием в СИЗО человека с подтвержденным диагнозом коронавирус.

"По словам администрации учреждения, заключенные выражали возмущение, призывали к неповиновению и баррикадировались. В связи с этим 25 апреля в 6:00 утра руководитель учреждения объявил сбор личного состава по тревоге. В 8:00, при смене дежурства, заключенные из трех камер оказали персоналу сопротивление, когда сотрудники пытались войти в помещения для проведения проверки", - написала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

Охранники попытались силой подавить бунт. К семи заключенным применили физическую силу, а к одному - специальные средства (наручники). В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. Один из заключенных имел венозное кровотечение. Для оказания ему помощи была вызвана карета скорой помощи, а сам заключенный был вывезен за пределы СИЗО.

"Сейчас в учреждении проводится служебная проверка. Проинформированы правоохранительные органы. Больной с коронавирусной болезнью COVID-19 в настоящее время находится в отдельной камере, в изолированном блоке, предусмотренном для пребывания лиц с подозрением на коронавирус. Состояние его здоровья удовлетворительное", - написала Денисова.