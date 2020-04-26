Защитить героев-ликвидаторов аварии на ЧАЭС является долгом государства - ОПЗЖ [ Редактировать ]
С экологическими и экономическими последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в нашей стране 34 года назад, мы продолжаем бороться по сей день. Самое тяжелое и страшное — Чернобыль продолжает отнимать человеческие жизни — жизни героев, которые собой заслонили страну от этой беды. Они считали самопожертвование своим долгом. И долг государства — обеспечить их социальную защиту. С таким заявлением в годовщину самой страшной аварии в истории человечества выступила политическая партия "Оппозиционная платформа - за жизнь".
"Оппозиционная платформа - за жизнь" считает национальным позором то, что украинская власть, начиная с 2014 года, решила пренебречь своей ответственностью перед ликвидаторами. В целях "экономии" закрываются социальные и медицинские программы. Отменяются чернобыльские льготы. За 6 лет финансирование программ социальной защиты чернобыльцев с учетом инфляции и девальвации гривны сократилось в 4 раза! Уровень заболеваний, связанных с радиоактивным облучением, растет. Но, по вине властей, для многих ликвидаторов лечение становится недоступным", - сказано в заявлении партии.
Оппозиционеры обратились в Конституционный Суд. Его приговор однозначен и не подлежит пересмотру: действия власти против чернобыльцев неконституционны. Льготы, компенсации и гарантии подлежат восстановлению. Обязательства государства должны исполняться.
"Сегодня власть игнорирует этот вердикт. Ей не хватает воли, совести и ответственности. Ее не заботит судьба ее граждан. Власть увлечена совершенно другими целями: как понравиться иностранным кредиторам, как убить здравоохранение и образование, как лишить украинский народ его богатств и национального достояния.
"Оппозиционная платформа - за жизнь" будет противостоять реализации этим циничным планам. Вчера чернобыльцы защищали нас. Сегодня мы защищаем чернобыльцев" - сказано в заявлении партии.
Оппозиция требует выполнить решение Конституционного суда Украины по восстановлению отобранных конституционных прав граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС и обеспечить их полноценное финансирование. Текущий уровень финансирования необходимо увеличить минимум в 3 раза; организовать бесперебойное обеспечение бесплатными лекарствами льготных категорий чернобыльцев; сохранить и увеличить финансирование сети медучреждений для чернобыльцев.
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