Все пациенты с коронавирусом выписаны из больниц Уханя [ Редактировать ]
По состоянию на 26 апреля из больниц китайского города Ухань выписаны все пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом объявил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Ми Фэн, передает "Синьхуа".
Ухань стал первым городом, где в конце 2019-го года произошло массовое заражение коронавирусной инфекцией. Власти на два месяца закрыли его на жесткий карантин, въезд и выезд из него были запрещены. Большинство случаев заражения людей COVID-19 на территории Китая было зафиксировано именно в городе Ухань.
Вначале власти КНР сообщали, что в Ухане умерли 2579 пациентов с коронавирусом. В середине апреля официальный Пекин уточнил данные: число жертв выросло на 1290 - до 3869 человек.
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Пересчет вызван тем, что на начальной стадии эпидемии больницы не справлялись с потоком пациентов и не могли своевременно предоставлять отчетность. В статистику первоначально не попали некоторые случаи, когда зараженные коронавирусом скончались дома.
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