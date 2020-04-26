По состоянию на 26 апреля из больниц китайского города Ухань выписаны все пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом объявил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Ми Фэн, передает "Синьхуа".

Ухань стал первым городом, где в конце 2019-го года произошло массовое заражение коронавирусной инфекцией. Власти на два месяца закрыли его на жесткий карантин, въезд и выезд из него были запрещены. Большинство случаев заражения людей COVID-19 на территории Китая было зафиксировано именно в городе Ухань.

Вначале власти КНР сообщали, что в Ухане умерли 2579 пациентов с коронавирусом. В середине апреля официальный Пекин уточнил данные: число жертв выросло на 1290 - до 3869 человек.