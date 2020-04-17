Плюс 1290 погибших: Китай уточнил данные о жертвах коронавируса в Ухане [ Редактировать ]
Власти китайского Уханя уточнили данные об умерших во время вспышки коронавирусной инфекции COVID-1. Число жертв выросло на 1 290 человек, до 3 869, сообщает Associated Press со ссылкой на информагентство "Синьхуа".
Пересчет вызван тем, что на начальной стадии эпидемии больницы не справлялись с потоком пациентов и не могли своевременно предоставлять отчетность. В статистику первоначально не попали некоторые случаи, когда зараженные коронавирусом скончались дома.
Напомним, что Ухань - первый город, где в конце 2019-го — начале 2020 года произошло массовое заражение коронавирусной инфекцией. Город был два месяца закрыт на жесткий карантин, въезд и выезд из него были запрещены.
Власти КНР неоднократно упрекали в том, что они скрыли данные о вспышке коронавируса, в том числе звучали и обвинения в том, что в городе Ухань занижают число жертв COVID-19.
До уточнения данных считалось, что жертвами коронавирусной инфекции в Ухане стали 3 346 человек. В Китае подтверждено 83,4 тысячи случаев заражения коронавирусов, 4,8 тысячи человек скончались.
Во всем мире, по данным на утро 17 апреля, коронавирусной инфекцией заболели более 2,19 миллиона человек, из них более 145,5 тысячи человек - скончались.
по теме
Коронавирус возник в лаборатории Уханя - Fox News
Коронавирус возник в Уханьской лаборатории
В Китае растет заболеваемость коронавирусом
В воскресенье, 12 апреля, в материковом Китае было зарегистрировано 108 новых случаев
Победа над коронавирусом: в Ухане отпраздновали триумф жизни (видео)
В городе разрешили пользоваться транспортом и выходить на улицу
В Ухані скасовують карантин
Багатомільйонний мегаполіс був у жорсткій ізоляції майже два місяці
В Китае растет число бессимптомных случаев коронавируса
Несмотря на ликвидацию эпидемии коронавирусной инфекции, власти Китая взяли цель на полную ее искоренение. Главной заботой медиков является выявление всех завозных случаев болезни и пациентов без симптомов, которые продолжают заражать других людей.