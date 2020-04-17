Власти китайского Уханя уточнили данные об умерших во время вспышки коронавирусной инфекции COVID-1. Число жертв выросло на 1 290 человек, до 3 869, сообщает Associated Press со ссылкой на информагентство "Синьхуа".

Пересчет вызван тем, что на начальной стадии эпидемии больницы не справлялись с потоком пациентов и не могли своевременно предоставлять отчетность. В статистику первоначально не попали некоторые случаи, когда зараженные коронавирусом скончались дома.

Напомним, что Ухань - первый город, где в конце 2019-го — начале 2020 года произошло массовое заражение коронавирусной инфекцией. Город был два месяца закрыт на жесткий карантин, въезд и выезд из него были запрещены.

Власти КНР неоднократно упрекали в том, что они скрыли данные о вспышке коронавируса, в том числе звучали и обвинения в том, что в городе Ухань занижают число жертв COVID-19.

До уточнения данных считалось, что жертвами коронавирусной инфекции в Ухане стали 3 346 человек. В Китае подтверждено 83,4 тысячи случаев заражения коронавирусов, 4,8 тысячи человек скончались.

Во всем мире, по данным на утро 17 апреля, коронавирусной инфекцией заболели более 2,19 миллиона человек, из них более 145,5 тысячи человек - скончались.