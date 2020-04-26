Туристичний бізнес, ресторани і аграрії - неназвані жертви коронавірусу. З одного боку карантин має врятувати життя. З іншого - через обмеження тисячі людей лишаються без роботи і грошей навіть на їжу.

У місті Кам`янське на Дніпропетровщині підприємці, обурені закриттям ринків, влаштували акцію протесту. Пробивалися на робочі місця зі штурмом. Мітингували й на Херсонщині.

Більше двохсот селян на декілька годин перекрили трасу біля обласного центру. Кажуть - змушені викидати свіжі овочі або продавати за безцінь, теж через закриття ринків. Поліція натомість заявила, що за порушення карантину учасникам акції випишуть штрафи.

Микола, фермер: