На Дніпропетровщині підприємці влаштували акцію протесту через карантинні обмеження [ Редактировать ]
Туристичний бізнес, ресторани і аграрії - неназвані жертви коронавірусу. З одного боку карантин має врятувати життя. З іншого - через обмеження тисячі людей лишаються без роботи і грошей навіть на їжу.
У місті Кам`янське на Дніпропетровщині підприємці, обурені закриттям ринків, влаштували акцію протесту. Пробивалися на робочі місця зі штурмом. Мітингували й на Херсонщині.
Більше двохсот селян на декілька годин перекрили трасу біля обласного центру. Кажуть - змушені викидати свіжі овочі або продавати за безцінь, теж через закриття ринків. Поліція натомість заявила, що за порушення карантину учасникам акції випишуть штрафи.
Микола, фермер:
Щоб відкрили ринки для наших виробників. Щоб люди могли доступно нашу продукцію їсти. Продукція якісна, не на хімікатах.
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