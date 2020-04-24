В Киеве соблюдение карантина будут контролировать через Telegram [ Редактировать ]
Соблюдение карантина в Киеве будут отслеживать через мессенджер Telegram. Об этом заявил советник киевского городского головы Владимир Бондаренко, сообщили в пресс-службе КГГА.
Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19 в Киеве запустил Telegram-бот для киевлян, которые находятся на самоизоляции.
"Теперь контроль можно осуществлять дистанционно. Киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом нахождении опрашиваемого", - рассказал Бондаренко.
По его словам, такие сообщения приходят несколько раз в день. Если опрашиваемый находится вне зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или игнорирует сообщение - к нему направляют уполномоченных лиц.
Если нарушение самоизоляции подтвердится, на нарушителя составят протокол и оштрафуют на 17 000 гривен.
Напомним, в Киеве возросло число зараженных коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Украине запустили мобильное приложение для контроля обсервации и самоизоляции. А карантин в Украине продлили до 11 мая.
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