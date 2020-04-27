Для белок и птиц открыли настоящий ресторан (видео) [ Редактировать ]
В США, в штате Мичиган, мужчина по имени Джеймс Вриланд открыл заведение для белок и птиц. Своеобразный ресторан появился на заднем дворе мужчины. В самом заведении стоят крошечные стулья и столы, а территория ограждена деревянным забором. Об этом пишет My Modern Met.
Перед входом в ресторан есть стойка с меню, в котором:
- ассорти из семян
- зачерствевший хлеб
- корочки от пиццы
- арахис
- яблоки
По словам хозяина, ресторан действительно пользуется популярностью у местных белок и птиц.
На посетителей можно посмотреть в Instagram Вриланда и его Facebook, где он проводит прямые включения из своего ресторана.
Another successful lunch service.
Публикация от jamesvreeland (@jamesvreeland)
Ранее в ресторанах шокировали подачей блюд, среди которых еда в обуви и тарелки из шерсти.
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