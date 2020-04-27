В США, в штате Мичиган, мужчина по имени Джеймс Вриланд открыл заведение для белок и птиц. Своеобразный ресторан появился на заднем дворе мужчины. В самом заведении стоят крошечные стулья и столы, а территория ограждена деревянным забором. Об этом пишет My Modern Met.

Перед входом в ресторан есть стойка с меню, в котором:

ассорти из семян

зачерствевший хлеб

корочки от пиццы

арахис

яблоки

По словам хозяина, ресторан действительно пользуется популярностью у местных белок и птиц.

На посетителей можно посмотреть в Instagram Вриланда и его Facebook, где он проводит прямые включения из своего ресторана.

Ранее в ресторанах шокировали подачей блюд, среди которых еда в обуви и тарелки из шерсти.