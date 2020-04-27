Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование убийства Екатерины Гандзюк. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что завершено расследование по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на активистку.

По версии следствия, Мангер по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

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"Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Подозреваемым, их защитникам, потерпевшим и их представителям сообщили о завершении досудебного расследования. Всем сторонам предоставлен доступ к материалам следствия. После того как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, их направят в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, сегодня стало известно, что подозреваемый в организации убийства Левин отказывается от дачи показаний.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым обсудили экстрадицию подозреваемого по делу убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк Алексея Левина в Украину.

Напомним, 20 января в Херсоне прошли обыски, в результате которых Павловского задержали в ходе спецоперации. Правоохранительные органы провели обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации. Позже сообщалось о том, что подозреваемого в создании группировки отвезли в Киев.

Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства.