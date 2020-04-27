Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правок до так званого "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати документ у другому читанні.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету Ярослав Железняк. Нагадаю, прийняття цього закону одна з ключових умов отримання Україною фінансової допомоги від МВФ, а це 3,5 мільярда доларів. Про фінанси, і не лише, на тлі коронавірусу - Геннадій Вівденко.

Національний банк очікує зниження цін на ряд товарів у зв'язку із падінням цін на нафтопродукти. Через рекордний обвал вартості нафти на світових біржах вітчизняні АЗС вимушені коригувати свою цінову політику. Зокрема це дозволить компаніям-споживачам зменшувати частку витрат у сегменті постачання кінцевої продукції на полиці магазинів.

Володимир Лепушинський, директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ:

Дуже незвичним з усіх точок зору був цей Великдень. Зазвичай у період Великодня продукти харчування дорожчають. Але не цього разу. За цей період вартість продуктового кошика українця майже не змінилася. Трішки зросли ціни на яйця та свинину. Але продовжили дешевшати овочі борщового набору, лимони, часник.

Також упродовж тижня були стабільними ціни на непродовольчі товари - побутову техніку, товари особистого догляду. Ціни на паливо та ліки навіть знизилися.

Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства знизило прогноз врожаю зернових в Україні цього року. 60 мільйонів тон замість очікуваних раніше 65-70 мільйонів.

Основні причини - дефіцит вологи в ґрунті через посуху та економічні чинники пов'язані із карантином. Разом із тим зазначається, що аграрії вже засіяли половину із запланованих площ під зернові.

Малі та середні підприємці Львова ініціювали мітинг на колесах. Центром Львова із прапорами України проїхалися кілька десятків автівок підприємці вимагали відновити роботу малого та середнього бізнесу у сфері послуг для населення. Готові дотримуватись усіх санепідемвимог під час карантину. Бізнесмени запевняють: стоять перед загрозою банкрутства і закриття бізнесу, що позбавить роботи тисячі найманих працівників.

Андрій Мусянович, підприємець торговець канцтоварами. м. Львів:

Якщо прийняли закон що на 10 метрів, то повинно бути одна особа ці вимоги повинні дотримуватись всі підприємці. Це є основна вимога наша і увесь бізнес щоб був в рівних умовах.

В стратегічно важливому регіональному центрі "Шувар" у Львові наводять дані про падіння цін на ранні овочі у 2.5 - 4 рази. Це свідчить про обвальне падіння реалізації продукції фермерських господарств. Ряд підприємств Закарпаття та Херсонщини припинили збір врожаю першої в цьому році городини.

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до уряду і головного санлікаря із проханням дозволити відкриття продуктових ринків за умов дотримання всіх санітарних норм. У його заяві на сторінці у "Фейсбук" наголошується - в наслідок карантину потерпають продавці та фермери, які виробляють продукт, що швидко псується.