У Гонконгу винайшли гель для захисту від коронавірусу [ Редактировать ]
Науковці з університету Гонконгу винайшли спрей, що захищає поверхні від бактерій, вірусів та коронавірусів. Засіб розробляли десять років. За словами учених, він ефективний протягом дев'яноста днів, ним можна вкривати стіни, підлогу, кнопки ліфта тощо.
Спрей містить полімерні матеріали, що реагують на людське тепло, і після дотику виділяють дезинфікуючу речовину, яка знову покриває місце, якого торкалися. Новітнім спреєм уже обробили щільно заселені житлові будинки.
Ло Ха Ю, місцева жителька:
Якщо у нашому будинку в когось діагностують коронавірус, ми всі можемо швидко заразитися. І це мене турбує. Після розбризкування спрею є захисний шар у всіх місцях спільного користування. Це добре, я почуваюся впевненішім.
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