Науковці з університету Гонконгу винайшли спрей, що захищає поверхні від бактерій, вірусів та коронавірусів. Засіб розробляли десять років. За словами учених, він ефективний протягом дев'яноста днів, ним можна вкривати стіни, підлогу, кнопки ліфта тощо.

Спрей містить полімерні матеріали, що реагують на людське тепло, і після дотику виділяють дезинфікуючу речовину, яка знову покриває місце, якого торкалися. Новітнім спреєм уже обробили щільно заселені житлові будинки.

Ло Ха Ю, місцева жителька: