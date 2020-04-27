Во время отсутствия пассажиров в киевском метрополитене, "подземка" проходит ремонтные работы. Видео ситуации в киевском метро показала КГГА.

На станции "Дворец спорта" идут работы по замене путей. Раньше это делали только ночью и в очень короткие сроки. Сейчас есть возможность выполнять ремонт в дневное время.

Специалисты работают на всех станциях, меняют системы освещения, проверяют системы пожарной безопасности, вентиляционного и насосного оборудования. Продолжаются ремонты эскалаторов.

В ближайшее время на станциях "Арсенальной", "Сырец" и "Лукьяновской" начнут установку оборудования для передвижения людей с инвалидностью.

Ранее мы писали о том, когда в Киеве начнет работать метро.

Напомним, карантин в Украине продлили до 11 мая. За последние сутки в Украине зафиксировано 478 новых случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назвал два главных условия для выхода из карантина.