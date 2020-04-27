Добрі коронавірусні новини. Нова Зеландія заявила про перемогу над COVID-19. За минулу добу там зареєстрували лише один новий випадок захворювання. З трьох мільйонів інфікованих на планеті одужали вже понад 860 тисяч. Тож навіть Італія та Іспанія - найбільш постраждалі країни Європи - послаблюють обмеження.

Хто звітує про перемогу над епідемією, а де навпаки - запроваджують суворіші правила? Про це в наступному матеріалі.

Італія - готується поновлювати роботу заводів і будівельних компаній. День Х - четверте травня - оголосив прем'єр. Тоді ж дозволять тренуватися футболістам, щоправда поодинці, а не з командою. А ще за тиждень двері відчинять крамниці, музеї, бібліотеки, а також бари і ресторани, однак вони запрацюють на виніс.

Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії:

Нам доведеться навчитися жити з вірусом. А щоб не захворіти, треба суворо дотримуватися соціального дистанціювання.

Швидшими темпами до звичного життя повертається Швейцарія. Там запрацювали перукарні, салони краси, побутові магазини. Чехія на такий етап вийшла ще тиждень тому. А відсьогодні в країні поновили роботу готелі і ресторани з терасами. Вже можна завітати до спортзалів і невеликих бутиків з одягом - тільки приміряти нічого не дозволяють.

Натомість у Швеції - все щойно починається. Тамтешній уряд карантину не запроваджував, покладалися на сумлінність громадян. А ті, як з'ясувалося, досі товпляться в барах і ресторанах. Тож низку закладів влада закрила примусово. Бо кількість інфікованих продовжує рости.

Анн Лінде, міністр закордонних справ Швеції:

Будьте готовими, швидко все не скінчиться. Ми не запроваджуємо карантину, бо це випробування для нас - не спринт, а марафон.

А от Нова Зеландія заявила про перемогу над коронавірусом. Напередодні в острівній державі зафіксували лише один новий випадок. Усі інфіковані ізольовані, поширення вірусу зупинено. В уряді кажуть: секрет успіху - "драконівський карантин". Не працювали навіть сервіси доставки.

Китай теж знімає суворі обмеження. У Пекіні і Шанхаї старшокласники повертаються до шкіл. В Ухані, що став першим осередком епідемії, з лікарні виписали останнього пацієнта з COVID-19. А вже у травні китайців чекають на Балі.

Райський острів планує якомога швидше відкритися для туристів - найперше з Піднебесної, Південної Кореї та Японії. Бо в цих країнах нових випадків фіксують найменше.