В Саудовской Аравии едят "украинский хлеб" [ Редактировать ]
Эр-Рияд купил в Украине 60 тысяч тонн пшеницы почти за 300 долларов/тонна.
Об этом пишет Reuters.
По их словам, такого рода покупки в Саудовской Аравии происходят впервые за счет инвестиций, влитых в сельское хозяйство.
Отмечается, что ранее страна завозила дешевую пшеницу из США и европейских стран, но сейчас саудиты снизили свое требование и им хватает и украинской продукции.
Раее мы сообщали, что Украина вошла в топ-3 стран по экспорту сельхоз продукции в страны Европы.
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