Эр-Рияд купил в Украине 60 тысяч тонн пшеницы почти за 300 долларов/тонна.

Об этом пишет Reuters.

По их словам, такого рода покупки в Саудовской Аравии происходят впервые за счет инвестиций, влитых в сельское хозяйство.

Отмечается, что ранее страна завозила дешевую пшеницу из США и европейских стран, но сейчас саудиты снизили свое требование и им хватает и украинской продукции.

Раее мы сообщали, что Украина вошла в топ-3 стран по экспорту сельхоз продукции в страны Европы.