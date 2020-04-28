В Турции вводится комендантский час на выходных в связи с коронавирусом COVID-19 до завершения Рамадана. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Aljazeera.

Как отметил президент Турции, ограничения вступают в силу уже в эту пятницу на период с 1 по 3 мая включительно.

Также Эрдоган заявил, что в ближайшее время будет представлен план смягчения карантинных ограничений в Турции.

Отмечается, что по последним данным турецкого Министерства здравоохранения, в стране коронавирусом заразились более 112 человек, из них 2131 за последние сутки. Умерли 29 тысяч пациентов, 4650 - выздоровели.

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