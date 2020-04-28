Свитолина проиграла второй матч на виртуальном турнире [ Редактировать ]
Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла второй матч на виртуальном турнире от организаторов Открытого чемпионата Испании. Об этом пишет sport.ua.
Украинка уступила представительнице Беларуси Виктории Азаренко. Матч закончился со счетом 1:3.
Напомним, в первом матче Свитолина с матчболов проиграла румынке Соране Кырсте. Азаренко в первый игровой день проиграла Йоханне Конте.
Ранее должен был состоятся матч Элины против Конты, но из-за технических проблем он был отложен.
Ранее сообщалось, что Свитолина потеряет звание пятой ракетки мира. Мы также писали о том, что Свитолина выбыла с Australian Open.
Добавим, что известный боксер завершает спортивную карьеру. Также, podrobnosti.ua писали о том, что украинка одержала победу в командном Кубке Чехии по настольному теннису.
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