Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла второй матч на виртуальном турнире от организаторов Открытого чемпионата Испании. Об этом пишет sport.ua.

Украинка уступила представительнице Беларуси Виктории Азаренко. Матч закончился со счетом 1:3.

Напомним, в первом матче Свитолина с матчболов проиграла румынке Соране Кырсте. Азаренко в первый игровой день проиграла Йоханне Конте.

Ранее должен был состоятся матч Элины против Конты, но из-за технических проблем он был отложен.

Ранее сообщалось, что Свитолина потеряет звание пятой ракетки мира. Мы также писали о том, что Свитолина выбыла с Australian Open.

Добавим, что известный боксер завершает спортивную карьеру. Также, podrobnosti.ua писали о том, что украинка одержала победу в командном Кубке Чехии по настольному теннису.