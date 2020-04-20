Карантин спорту не помеха: итальянки сыграли в теннис на крышах соседних домов (видео) [ Редактировать ]
Жесткий карантин в Италии в связи с пандемией коронавируса в мире не стал преградой двум молодым итальянским теннисисткам. Виттория Оливере и Карола Пессина из города Финале-Лигуре решили необычным способом продолжить тренировки.
Их теннисный клуб закрыт на карантин, как и все спортивные клубы Италии, поэтому итальянки нашли себе новую площадку для тренировок - крыши соседних домов. Оливере и Пессина решили сыграть партию в таком необычном месте и сняли свою игру на видео, которое затем появилось в YouTube.
Стоит отметить, что итальянки весьма искусно владеют ракетками и даже на большом расстоянии попадают мячом на крышу оппонента.
К тому же, девушки не нарушают правил карантина, поскольку находятся друг от друга на большом расстоянии. Кроме того, теннисистки не покидают своих домов.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 20 апреля в Италии зафиксировано 178 972 случая коронавирусной болезни. Таким образом, Италия находится на третьем месте после США и Испании по количеству зараженных коронавирусом.
Ранее мы писали о том, что карантин в Италии продлен до 3 мая.
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