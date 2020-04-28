Рейс додому. Вірменська діаспора на власні кошти організувала повернення своїх співвітчизників з Києва до Єревана. Через карантин шлях на Батьківщину затягнувся на тижні. Про такий очікуваний рейс - у сюжеті Ірини Баглай.

Цієї подорожі Асмік, жителька Єревана, чекала кілька місяців. У Київ приїхала ще взимку - до онука. Навесні планувала повернутись, адже вдома - будинок, господарство.

Асмік, пасажирка:

У меня дом там виноград есть, все есть, абрикосы есть, персики есть, даже ежевики есть.

Та карантин вніс свої корективи, повітряне сполучення закрили, а всі рейси скасували. Таких як бабуся Асмік, відірваних від своїх домівок, виявилось більше сотні. Для деяких людей термінове повернення до Вірменії пов'язано із трагічними подіями у житті, як то смерть родичів. Тому в діаспорі схвалили рішення організувати окремий рейс для своїх земляків. І приємним сюрпризом стало те - що переліт повністю безкоштовний для пасажирів.

Овакім Арутюнян, виконавчий директор " Спілки Вірмен України":

Данный рейс является абсолютно бесплатным для его пассажиров, было принято решение взять на себя все финансовые обязательства, поэтому главой организации Виленом Шатворяном были покрыты все расходы граждан.

Попри поважний вік жінки, онук Саркіз за бабусю спокійний. Сам збирав усі необхідні гігієнічні засоби, дезінфектори, рукавички та маски. Такі ж набори є у всіх 146 пасажирів рейсу Київ-Єреван.

У нас специальные, чтоб руки все время мыть.

Обов'язкова вимога від організаторів - проходження температурного скринінгу, а для тих, у кого є симптоми хвороби - надання результатів ПЛР-тесту. Крім цього, пасажирів попередили, що у Єревані на них чекає двотижнева обсервація. Такі ж вимоги і для зворотнього рейсу з Єревану до Києва.

Овакім Арутюнян, виконавчий директор "Cпілки Вірмен України":

Все это время, пока мы организовывали рейс в Армении, здесь в Украине организовывались места для того, чтобы люди которые прибыли, могли в достойных условиях провести 14-дневный карантин.

Незгодних серед тих, хто подав заявки на політ - немає, так запевнили в спілці вірмен України. Адже цього рейсу люди чекали від початку карантину, тому ще два тижні нехай і в обсервації, але вже на рідній землі, - не проблема.

Очень благодарим армянскую общину за такую помощь. Насколько я знаю, лично председатель общины спонсировал этот полет, большая благодарность