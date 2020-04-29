Чем полезна куркума [ Редактировать ]
Куркума является, пожалуй, самой популярной и широко используемой добавкой к пище. Приправа обладает многими полезными свойствами, передает newsyou.info.
Защищает легкие от острых и хронических заболеваний
Куркумин из куркумы может защитить легкие от фиброза (рубцевания), вызванных облучением, химиотерапией и токсинами. Исследования на животных показывают, что куркумин оказывает защитное действие против заболеваний легких, таких как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), аллергическая астма.
Улучшает функцию печени, особенно у людей с "жирной печенью"
Печень важна для фильтрации крови и избавления от токсинов в организме. Но для людей с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) эта функция может быть нарушена из-за накопления жира, вызывающего воспаление. В результате печень повреждается, ее функции нарушаются.
Согласно недавнему исследованию, добавки куркумы могут помочь людям с НАЖБП. Они могут предотвратить прогрессирование болезни, уменьшая выработку свободных радикалов, которые являются пусковыми механизмами воспаления.
Профилактика рака толстой кишки без побочных эффектов
Колоректальный рак является одной из ведущих причин смерти в мире. Куркума помогает в профилактике этого вида рака: она угнетает стимулирующие рак пути передачи сигналов клетками.
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