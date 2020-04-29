Німеччину сколихнув політичний скандал через маску. Міністр оборони країни забула її надягти, коли зустрічала гуманітарний вантаж. Тепер чиновниці погрожують суворими штрафами і навіть відставкою. Подробиці розповість Тетяна Логунова.

Аеропорт Лейпцига. Посадка найбільшого у світі транспортного літака українського АН-225 "Мрія". Його зустрічає особисто міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер. На борту довгоочікуваний медичний вантаж з Китаю - 10 мільйонів захисних масок.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер, міністр оборони Німеччини:

Це перша частина вантажу. Загалом ми отримаємо 25 мільйонів масок. І ми раді, що в рамках угоди з партнерами НАТО, можемо використовувати цей великий вантажний літак й інші моделі Антонова для подолання кризи, спричиненої коронавірусом.

Міністерка охоче спілкувалася з журналістами. Довго відповідала на питання і детально пояснювала, хто отримає привезені маски.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер, міністр оборони Німеччини:

Вантаж буде доставлено в усі федеральні землі. А вже місцеві міністри охорони здоров'я вирішуватимуть, який заклад їх отримає і в якій кількості.

Втім, німців, які спостерігали за цієї подією в соціальних мережах, цікавило інше. Чому, власне, сама міністерка без маски? Так само, як і численні представники ЗМІ? І чому ніхто з них навіть не намагається дотримуватись соціальної дистанції?

Не втрималися від коментарів і німецькі лікарі. Медики жартома припустили: політики і журналісти думають, що знаходячись біля літака з мільйонами масок, вони вже автоматично захищені від коронавірусу.

Через кілька годин після цієї події, представники міністерства оборони Німеччини офіційно вибачилися. І пообіцяли - наступного разу організація буде кращою. Цікаво, що саме на цьому тижні майже на всій території Німеччини почав діяти масковий режим. Без захисних масок заборонено пересуватися громадським транспортом або заходити до супермаркетів та аптек.

"Трохи жарко у масці, але треба носити, такі правила. Всі носять і я буду".

З наступного тижня порушників маскового режиму почнуть штрафувати. Суми різні. В залежності від землі, доведеться сплатити від двадцяти до ста п'ятдесяти євро.