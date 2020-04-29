"Бронепоезд удовольствий" Ким Чен Ына: раскрыты секреты отбора персонала [ Редактировать ]
Диктатор КНДР Ким Чен Ына имеет личный бронированный поезд, на котором он совершает деловые поездки. Поезд состоит из роскошной мебели и дорогих внутренних отделок. Особенностью этого поезда является - персонал, потому что сопровождают лидера Северной Кореи проводницы из "бригады удовольствий". Об этом сообщается в материале The Sun.
Перед тем как попасть в состав проводниц этого необычного поезда, девушки проходят специальные медосмотры. Так как все они должны быть не только красивыми, высокими, но и полностью здоровыми, а главное - девственницами. Оплата такого каприза обходится диктатору в 1400 фунтов стерлингов (более 47 тысяч гривен) за одну проводницу. Известно, что Ким запустил кампанию по найму "бригады удовольствий" еще в 2015 году.
В "поезде удовольствий" постоянно есть много любимых импортных продуктов Ына и высококлассный алкоголь. Ким особенно неравнодушен к швейцарскому сыру, шампанскому Cristal и коньяку Hennessy, сообщали СМИ. Также в 20 вагонах поезда есть отдельная просторная гостиная с кожаными диванами розового цвета, офис со спутниковым телевидением, современный конференц-зал, а также камбуз, где можно попробовать изысканную кухню.
Также каждый раз, когда лидер КНДР путешествует, с ним отправляются еще три поезда охраны.
Охранники на заранее подготовленном поезде проверяют безопасность путей и ищут на станциях бомбы, затем следует поезд с лидером КНДР и его ближайшим окружением, а третий поезд везет телохранителей и припасы.
Как ранее сообщалось, бронепоезд, принадлежащий северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, замечен в курортном городе на восточном побережье КНДР.
Напомним, женщина может стать новым лидером КНДР в случае смерти Ким Чен Ына - его младшая сестра Ким Е Чжон.
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