Судьба Ким Чен Ына: бронепоезд диктатора находится на курорте в КНДР [ Редактировать ]
Бронепоезд, принадлежащий северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, замечен в курортном городе на восточном побережье КНДР. Спутниковые снимки распространила американская организация 38 North, которая занимается мониторингом ситуации в Северной Корее, сообщает Reuters.
Бронепоезд был замечен на железнодорожной станции в Вонсан, которая зарезервирована для использования семьей лидера КНДР, еще 21 апреля. Данная информация появилась на фоне противоречивых сообщений о здоровье диктатора. Хотя местонахождение его личного бронепоезда не подтверждает и не опровергает слухи о смерти, международное сообщество хотя бы знает, где находится лидер страны, обладающей ядерным арсеналом.
Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля. После этого он проигнорировал ежегодное собрание парламента страны, а 15 апреля пропустил торжества по случаю 108-й годовщины со дня рождения своего дедушки и основателя государства Ким Ир Сена.
После этого телеканал CNN и ряд южнокорейских СМИ сообщили, что северокорейский лидер перенес неудачную хирургическую операцию, связанную с сердечно-сосудистой системой. Причиной операции называется курение, ожирение и постоянное переутомление диктатора. Ему якобы стало хуже в августе 2019 года.
Сообщается, что Ким Чен Ын то ли умер, то ли находится в коме. Журналисты даже подыскали ему преемника. Сообщалось, что в случае смерти Ким Чен Ына его заменит младшая сестра Ким Е Чжон.
Четыре дня назад президент США Дональд Трамп заявил, что информация о смерти Ким Чен Ына является "неправдивой", и пообещал, что попытается связаться с ним связаться. Больше американские власти не комментировали слухи о состоянии его здоровья.
Напомним, что северокорейскому лидеру 36 лет. Ким Чен Ын обладает абсолютной властью в КНДР. У него нет явного преемника, и любая нестабильность в стране, обладающей ядерным арсеналом, может обернуться непредсказуемыми последствиями для всего мира.
по теме
Жив или мертв: КНДР опровергает слухи о смерти Ким Чен Ына
Ранее телеканал CNN сообщил, что северокорейский лидер перенес неудачную хирургическую операцию, связанную с сердечно-сосудистой системой.
Трамп назвал недостоверной информацию о болезни лидера КНДР
Ранее телеканал CNN сообщил, что северокорейский лидер перенес неудачную хирургическую операцию, связанную с сердечно-сосудистой системой.
Ким Чен Ын перенес неудачную хирургическую операцию - СМИ
Первой о том, том, что северокорейский лидер перенес операцию на сердечно-сосудистой системе, сообщила южнокорейская газета Daily NK. Слухи о нездоровье Ким Чен Ына активно подогревает CNN.
Ким Чен Ын проигнорировал сессию парламента КНДР
Парламент Северной Кореи собирается один раз в год для принятия государственного бюджета, кадровых назначений и внесения поправок в законы. Вместе с тем Ким Чен Ын обладает практически абсолютной властью в стране.
Женщина может стать новым лидером КНДР: что о ней известно
В Северной Корее готовят на замену лидеру страны Ким Чен Ыну женщину
Жив и здоров: лидер КНДР без маски появился на военных учениях
Власти Северной Кореи утверждают, что коронавирус не смог проникнуть на ее территорию. Тем не менее продолжается тестирование пациентов с подозрительными симптомами, в карантине находится более 500 человек. В соседней Южной Корее коронавирусом заразились 10 450 человек. Из них 208 умерли.