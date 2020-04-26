Бронепоезд, принадлежащий северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, замечен в курортном городе на восточном побережье КНДР. Спутниковые снимки распространила американская организация 38 North, которая занимается мониторингом ситуации в Северной Корее, сообщает Reuters.

Бронепоезд был замечен на железнодорожной станции в Вонсан, которая зарезервирована для использования семьей лидера КНДР, еще 21 апреля. Данная информация появилась на фоне противоречивых сообщений о здоровье диктатора. Хотя местонахождение его личного бронепоезда не подтверждает и не опровергает слухи о смерти, международное сообщество хотя бы знает, где находится лидер страны, обладающей ядерным арсеналом.

Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля. После этого он проигнорировал ежегодное собрание парламента страны, а 15 апреля пропустил торжества по случаю 108-й годовщины со дня рождения своего дедушки и основателя государства Ким Ир Сена.

После этого телеканал CNN и ряд южнокорейских СМИ сообщили, что северокорейский лидер перенес неудачную хирургическую операцию, связанную с сердечно-сосудистой системой. Причиной операции называется курение, ожирение и постоянное переутомление диктатора. Ему якобы стало хуже в августе 2019 года.

Сообщается, что Ким Чен Ын то ли умер, то ли находится в коме. Журналисты даже подыскали ему преемника. Сообщалось, что в случае смерти Ким Чен Ына его заменит младшая сестра Ким Е Чжон.

Четыре дня назад президент США Дональд Трамп заявил, что информация о смерти Ким Чен Ына является "неправдивой", и пообещал, что попытается связаться с ним связаться. Больше американские власти не комментировали слухи о состоянии его здоровья.

Напомним, что северокорейскому лидеру 36 лет. Ким Чен Ын обладает абсолютной властью в КНДР. У него нет явного преемника, и любая нестабильность в стране, обладающей ядерным арсеналом, может обернуться непредсказуемыми последствиями для всего мира.