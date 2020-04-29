Благодійна допомога від Фонду Петра Порошенка: лікарні отримають тисячі сучасних захисних костюмів [ Редактировать ]
Сорок дві з половиною тисячі сучасних захисних костюмів закупила корпорація Roshen та Фонд Петра Порошенка. Літак доставив спецодяг із Кореї напередодні. І вже найближчим часом його передадуть в лікарні. Це не перша допомога Фонду. 30 тисяч захисних костюмів з Китаю вже передані в українські медзаклади.
Володимир Шинкаренко, директор КУ "Обласна інфекційна клінічна лікарня" м. Запоріжжя:
Ми отримали благодійну допомогу від Фонду Петра Порошенка. Його представники привезли нам дуже необхідну допомогу - потрібні захисні костюми. В яких наш персонал може працювати з пацієнтами на COVID-19 пацієнтів може бути з кожним днем більше, більше, більше. Тому захисні костюми інше обладнання яке потрібно вони дійсно потрібне в тій прогресії в якій будуть надходити хворі.
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