Сорок дві з половиною тисячі сучасних захисних костюмів закупила корпорація Roshen та Фонд Петра Порошенка. Літак доставив спецодяг із Кореї напередодні. І вже найближчим часом його передадуть в лікарні. Це не перша допомога Фонду. 30 тисяч захисних костюмів з Китаю вже передані в українські медзаклади.

Володимир Шинкаренко, директор КУ "Обласна інфекційна клінічна лікарня" м. Запоріжжя: