Пенсіонерку з підозрою на інфаркт не хотіли приймати в районній лікарні на Рівненщині. Жінку в медзаклад у тяжкому стані доправила швидка. Проте у приймальному відділенні навідріз відмовилися від пацієнтки. Продовжить - Сніжана Сидорук.

До цієї райлікарні у Клевані - місцеву жительку в тяжкому стані доправила швидка.

Аліна Міндзя, лікарка швидкої допомоги:

В неї була задишка, хрипи дистанційні і пекло за грудиною. І крім цього була температура 39. Ми зробили електрокардіограму. На кардіограмі був підйом сегмента, що не виключає гострий коронарний інфаркт міокарду.

Налякали райлікарів Фельдшери швидкої. Вони були одягнені у захисні костюми. Побачивши спецодяг в лікарні навідріз відмовилися приймати пацієнтку.

Тетяна Попчук, онука хворої пенсіонерки:

Бабусю вигружають в це. Виходить лікар. Вона каже в нас не приймають. Кажу, якщо в неї навіть підозра на COVID-19 - ну вдягніть візьміть її всередину і потім продезінфікуєте. Поставте крапельницю у якійсь окремій палаті. Вона серцева хвора.

Біля дверей приймального відділення карета швидкої простояла майже дві години. За цей час жінці ставало дедалі гірше.

Аліна Міндзя, лікарка швидкої допомоги:

Коли вона тут простояла. Мабуть ще й добряче промерзла, то вона я ж вам говорю - піна з рота, вона посиніла, вона взагалі відключилась за ці дві години.

В ту ніч у приймальному відділенні чергувала Ніна Фінчук. Зараз вона запевняє - пацієнтку не приймали всього з півгодини. Але й то лише тому, що лікарі швидкої буцім-то не встановили діагноз.

Надія Фінчук, лікарка приймального відділення Рівненської центральної районної лікарні:

Доктор має розібратись з чим вона везе хвору, надати першу допомогу, вміти передати по вайберу в обласну лікарню в іннерваційний центр, куди ті хворі госпіталізовують ся, якщо там є цей діагноз. А не з гострим коронарним синдромом ложити в інфекційне відділення.

Зрештою бабусю в лікарню поклали, зробили експрес-тест на коронавірус. Він виявився негативним. Згодом жінку перевели у реанімацію. Інфаркт теж не підтвердився.

Микола Табак, лікар-анестезіолог Рівненської центральної районної лікарні:

На даний час її стан середньої важкості. Сказать ну такий вік. Тут все, що хоч може бути. Сталась серцева недостатність. Були хрипи в легенях.

Як потрапила в лікарню та чекала на допомогу - зараз бабуся не пам'ятає. Була непритомна. А що лікарі запідозрили у неї коронавірус - пенсіонерку дивує.

Феодосія Сахацька, пенсіонерка:

А де я його могла взять? Я скілько живу в своїй хаті. Я уже багато років уже нікуди не ходжу. Бо я боліла ногами. Дякую, що спасли. Дякую.

Під наглядом медиків жінка пробуде до наступного тижня. У лікарні тим часом почали службове розслідування.