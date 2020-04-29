Чому на Рівненщині пенсіонерку з підозрою на інфаркт не прийняли в районній лікарні [ Редактировать ]
Пенсіонерку з підозрою на інфаркт не хотіли приймати в районній лікарні на Рівненщині. Жінку в медзаклад у тяжкому стані доправила швидка. Проте у приймальному відділенні навідріз відмовилися від пацієнтки. Продовжить - Сніжана Сидорук.
До цієї райлікарні у Клевані - місцеву жительку в тяжкому стані доправила швидка.
Аліна Міндзя, лікарка швидкої допомоги:
В неї була задишка, хрипи дистанційні і пекло за грудиною. І крім цього була температура 39. Ми зробили електрокардіограму. На кардіограмі був підйом сегмента, що не виключає гострий коронарний інфаркт міокарду.
Налякали райлікарів Фельдшери швидкої. Вони були одягнені у захисні костюми. Побачивши спецодяг в лікарні навідріз відмовилися приймати пацієнтку.
Тетяна Попчук, онука хворої пенсіонерки:
Бабусю вигружають в це. Виходить лікар. Вона каже в нас не приймають. Кажу, якщо в неї навіть підозра на COVID-19 - ну вдягніть візьміть її всередину і потім продезінфікуєте. Поставте крапельницю у якійсь окремій палаті. Вона серцева хвора.
Біля дверей приймального відділення карета швидкої простояла майже дві години. За цей час жінці ставало дедалі гірше.
Аліна Міндзя, лікарка швидкої допомоги:
Коли вона тут простояла. Мабуть ще й добряче промерзла, то вона я ж вам говорю - піна з рота, вона посиніла, вона взагалі відключилась за ці дві години.
В ту ніч у приймальному відділенні чергувала Ніна Фінчук. Зараз вона запевняє - пацієнтку не приймали всього з півгодини. Але й то лише тому, що лікарі швидкої буцім-то не встановили діагноз.
Надія Фінчук, лікарка приймального відділення Рівненської центральної районної лікарні:
Доктор має розібратись з чим вона везе хвору, надати першу допомогу, вміти передати по вайберу в обласну лікарню в іннерваційний центр, куди ті хворі госпіталізовують ся, якщо там є цей діагноз. А не з гострим коронарним синдромом ложити в інфекційне відділення.
Зрештою бабусю в лікарню поклали, зробили експрес-тест на коронавірус. Він виявився негативним. Згодом жінку перевели у реанімацію. Інфаркт теж не підтвердився.
Микола Табак, лікар-анестезіолог Рівненської центральної районної лікарні:
На даний час її стан середньої важкості. Сказать ну такий вік. Тут все, що хоч може бути. Сталась серцева недостатність. Були хрипи в легенях.
Як потрапила в лікарню та чекала на допомогу - зараз бабуся не пам'ятає. Була непритомна. А що лікарі запідозрили у неї коронавірус - пенсіонерку дивує.
Феодосія Сахацька, пенсіонерка:
А де я його могла взять? Я скілько живу в своїй хаті. Я уже багато років уже нікуди не ходжу. Бо я боліла ногами. Дякую, що спасли. Дякую.
Під наглядом медиків жінка пробуде до наступного тижня. У лікарні тим часом почали службове розслідування.
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