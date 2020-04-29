Найбільша потреба медиків - в засобах особистого захисту. До їх закупівель долучаються благодійники, меценати і вітчизняний бізнес. Про допомогу від небайдужих - розкажуть мої колеги.

Працівники житомирської бази "Спецмедпостачання" із самого ранку приймають медичний вантаж. На цьому складі - увесь стратегічний запас медзасобів області, закуплений бюджетним коштом. Не лишаються осторонь лікарських потреб й меценати. Допомагають лікарям великі підприємства, які працюють в області.

Андрій Павлусенко, директор комунальної установи "База спецмедпостачання" Житомирської обласної ради:

Засоби індивідуального захисту розподіляються на критичні точки, де найбільше хворих людей. Вони ідуть по медзакладах, які приймають першу хвилю лікарень.

Богдан Леськів, генеральний директор обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Горбачевського, заслужений лікар України:

Сьогодні нам передає така організація, як Іршанський Міжріченський гірничо-збагачувальний комбінат. Передають на дуже велику суму. Мова йде про тисячі засобів індивідуального захисту і десятки кілограмів деззасобів і десятки кілограмів антисептиків для рук. Це дуже важливо для нас і ми дуже дякуємо за підтримку медицини.

Десятки тисяч масок, рукавички, дезінфектори, термометри і такі необхідні - апарати штучної вентиляції легенів: підприємства Group DF, закупили найнеобхідніше для лікарів і пацієнтів.

Олександр Набока, головний лікар Іршанського центру первинної медико-санітарної допомоги:

Від душі хочу подякувати нашим меценатам. Молодці. В такий важкий період допомагають. Ми в свою чергу, можемо врятувати комусь життя, завдяки цим засобам індивідуального захисту, в тому числі і своє.

Олександр Яковчук, директор з капітального будівництва ТОВ "Валки-Ільменіт":

В першу чергу це, звичайно, лікарі, які стоять на сторожі населення, які найбільш уразливі, тому що вони звертаються. Тому власник групи прийняв рішення по імпорту і по внутрішніх закупівлях, засоби індивідуального захисту, спеціальне обладнання, апаратуру - усе це було закуплено і на сьогоднішній день ми його поставляємо на Житомирську область.

Підприємства титанового бізнесу, - компанії Group DF взялися допомагати й найвіддаленішим від обласного центру лікарням. Напередодні медичні маски та засоби індивідуального захисту передали медикам селища Нова Борова. Тепер колектив має запас спецзасобів на кілька тижнів.

Григорій Рудюк, селищний голова Нової Борової:

Така знакова подія. Працівники Межиріченського збагачувального комбінату, підприємства "Валкі-Іменіт" передали сьогодні нашому центру первинної медико-санітарної допомоги засоби особистого захисту для працівників нашого центру.

Тетяна Стринадко, головний лікар Новоборівського центру первинної медико-санітарної допомоги:

Ми не звикли, що за нас хтось дбає. Ми звикли до того, що нам потрібно щось просити. І коли до нас підходять і пропонують допомогу - це дійсно цінно. Я думаю, коли будуть здорові медики - будуть здорові всі люди в Україні.

На думку підприємців, - на передовій у боротьбі з COVID-19 перебувають саме лікарі. Тож захисту потребують у першу чергу.

Дмитро Голік, директор ТОВ "Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат":

Междуреченский комбинат, как и все предприятия Group DF является социально-отвественным. Мы всегда следуем передовой социальной политике. По этому, когда в Украине столь тяжелое время, мы не можем оставаться в стороне. Мы помогаем государству. Мы помогаем общинам.

І хоча Житомирщина забезпечена необхідними засобами індивідуального захисту на достатньому рівні, потреба у засобах захисту і апаратах ШВЛ зберігатиметься щонайменше до осені, прогнозують в обладміністрації.

Микола Суслик, начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА:

Це халати захисні, рукавички, маски, щитки і ШВЛ. Від Міжріченського комбінату. Ми всі вам вдячні.

Олег Арестархов, прессекретар Group DF:

Предприятия Group DF помогают не в одной области. Мы оказали помощь в 18 областях - это около ста медицинских учреждений и лабораторий. Это позиция нашего собственника. Сейчас время, когда бизнес должен подставить плечо государству.

ЗА КАДРОМ:

Допомагати лікарям у "ДФ" Груп планують й надалі. Загалом до лікарень передали вже 300 тисяч масок та 13 апаратів ШВЛ.