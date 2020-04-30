"Масочный режим" в Казахстане продлили до конца года [ Редактировать ]
Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова заявила, что коронавирус превратится в сезонную болезнь. Об этом сообщает Nur.kz.
Также, по его словам, санэпидрежим нужно соблюдать в стране до конца года.
"Даже когда закончится карантин - мы будем жить с коронавирусом всегда, он станет сезонным заболеванием", - заявила врач.
Она отметила, что санэпидрежим в Казахстане сохранится до конца 2020 года.
Также, в Казахстане обязали постоянно проводить дезинфекцию, а также соблюдать масочный режим и дистанцирование, в том числе после снятия карантина все учреждения и предприятия.
В Казахстане выявлено больше трех тысяч зараженных.
Ранее Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.
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