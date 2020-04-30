Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова заявила, что коронавирус превратится в сезонную болезнь. Об этом сообщает Nur.kz.

Также, по его словам, санэпидрежим нужно соблюдать в стране до конца года.

"Даже когда закончится карантин - мы будем жить с коронавирусом всегда, он станет сезонным заболеванием", - заявила врач.

Она отметила, что санэпидрежим в Казахстане сохранится до конца 2020 года.

Также, в Казахстане обязали постоянно проводить дезинфекцию, а также соблюдать масочный режим и дистанцирование, в том числе после снятия карантина все учреждения и предприятия.

В Казахстане выявлено больше трех тысяч зараженных.

Ранее Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.