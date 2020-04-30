Лобановский вошел в десятку лучших тренеров всех времен [ Редактировать ]
Британское издание FourFourTwo, которое специализируется на футболе, составило рейтинг из 100 лучших тренеров всех времен. Об это пишет официальный сайт "Динамо".
Так, среди десятки лучших оказался и украинский тренер Валерий Лобановский, занявший 10-ю строчку. Лучшим редакция назвала сэра Алекса Фергюсона, на втором и третьем местах расположились нидерландцы Ринус Михелс и Йохан Кройф.
Топ-10 лучших тренеров в истории футбола:
1. Алекс Фергюсон
2. Ринус Михелс
3. Йохан Кройф
4. Билл Шенкли
5. Хосеп Гвардиола
6. Арриго Сакки
7. Мэтт Басби
8. Эленио Эррера
9. Эрнст Хаппель
10. Валерий Лобановский
Ранее сообщалось, что итальянский футболист повторно заразился коронавирусом. Также мы писали о том, что чемпионат Европы по футболу пройдет в новом формате.
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