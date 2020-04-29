Чемпионат Франции по футболу сезона 2019/2020, приостановленный из-за коронавируса, не будет доигран. Об этом сообщила национальная Федерация футбола.

Заявление было сделано после того, как премьер-министр Франции Эдуард Филипп представил общенациональный план по борьбе с пандемий. Он, в частности, предусматривает запрет на проведение всех спортивных соревнований до 31 августа.

Чемпионат Франции был приостановлен 13 марта. На тот момент было сыграно 28 туров из 38. Клуб "ПСЖ" занимал первое место в турнирной таблице, опережая шедший вторым "Марсель" на 12 очков. Будет ли "ПСЖ" официально объявлен чемпионом - не известно. Также не уточняется, кто будет участвовать от Франции в еврокубках в следующем сезоне.

Франция стала второй европейской страной после Нидерландов, объявившей о досрочном завершении сезона. Большинство других футбольных лиг планируют возобновить игры летом без зрителей.