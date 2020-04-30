В Ионическом море на западе от острова Кефалония в Греции пропал вертолет из постоянной морской группы НАТО. Об этом сообщает Ekathimerini.

Отмечается, что вертолет исчез с радаров в итальянском воздушном пространстве. Теперь итальянский и турецкий фрегаты ищут шесть пропавших членов экипажа. Вертолет CH-124 принадлежит вооруженным силам Канады.

Разведывательная операция с участием вертолета началась в среду в греческих водах, в ней сначала принимал участие и греческий фрегат, который остался в водах Греции.

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