Вертолет НАТО исчез в море [ Редактировать ]
В Ионическом море на западе от острова Кефалония в Греции пропал вертолет из постоянной морской группы НАТО. Об этом сообщает Ekathimerini.
Отмечается, что вертолет исчез с радаров в итальянском воздушном пространстве. Теперь итальянский и турецкий фрегаты ищут шесть пропавших членов экипажа. Вертолет CH-124 принадлежит вооруженным силам Канады.
Разведывательная операция с участием вертолета началась в среду в греческих водах, в ней сначала принимал участие и греческий фрегат, который остался в водах Греции.
Ранее мы писали о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина обеспечивает стратегические воздушное перевозки для стран НАТО во время пандемии коронавируса
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