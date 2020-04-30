Работник может самостоятельно выбирать банк для выплаты заработной платы - НБУ [ Редактировать ]
Национальный банк Украины внес изменения в порядок перевода средств работодателем для выплаты заработной платы работникам. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
После введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN. В том числе счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору. Такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником о праве работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы.
Такая система заработает с 1 января 2021 года, поскольку банкам и работодателям необходимо доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы.
"Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширение спектра банковских услуг ", - заявил заместитель председателя НБУ Сергей Холод.
Соответствующие изменения содержит постановление НБУ от 24 апреля 2020 №56 "Об утверждении изменений к инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте".
Как сообщали "Подробности", НБУ дал разъяснение относительно "кредитных каникул", которые водятся банками на период карантина.
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