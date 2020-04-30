Нефть "взлетела" на 10% [ Редактировать ]
На торгах 30 апреля цены на нефть уверенно растут на фоне данных о замедлении роста запасов в США и увеличения спроса на бензин. Об этом сообщает Reuters.
Июньские фьючерсы на сырую американскую нефть марки WTI подорожали до $17,11 за баррель (+13,6%), а нефть марки Brent выросла до $24,25 (+ 7,6%). Таким образом, за утро "черное золото" подорожало на 10%.
Цены восстанавливаются на фоне публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов. На прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 9 млн баррелей до 527,6 млн баррелей, что намного ниже ожиданий аналитиков.
Запасы бензина в США упали на 3,7 млн баррелей с рекордных максимумов на прошлой неделе, при этом небольшой рост спроса на топливо компенсирует восстановление производства на НПЗ.
В дополнение к новостям из США, China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec) сообщила, что ее ежедневные продажи бензинов выросли до 90% от уровня, наблюдавшегося до вспышки коронавируса.
Тем не менее, на рынок нефти продолжает давить озабоченность по поводу дефицита хранилищ и прогноз Международного энергетического агентства о том, что спрос на энергоносители может упасть на 6% в 2020 году.
Между тем Норвегия, являющаяся крупнейшим производителем нефти в Западной Европе, заявила, что сократит добычу с июня по декабрь 2020 года. Скандинавская страна впервые за 18 лет присоединяется к другим крупным производителям, чтобы поддержать цены на сырье.
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