В среду, 29 апреля, мировые цены на нефть эталонных марок растет после падения в предыдущие два дня.

Так, к 16:30 стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE выросла на 7,7% - до 24,5 долларов за баррель.

Фьючерс Brent с поставкой в июне вырос на 12,6%, превысив отметку в 23 доллара за баррель.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 25,5% - до 15,5 долларов за баррель.

Цены на нефть растут на ожиданиях публикации доклада Минэнерго США о запасов в стране.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 24 апреля, выросли на 9,98 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,1 млн баррелей.

Напомним, 21 апреля нефть подорожала до $1,37 за баррель после того, как накануне упала до отрицательных значений.