Недуга відступає. У Німеччині 75 відсотків від загальної кількості інфікованих на коронавірус в країні виписали зі шпиталів - це 123 тисячі пацієнтів. А у Італії за добу одужало вдвічі більше, ніж захворіло - понад чотири з половиною тисяч людей. Також там щодня зменшується кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

У Великій Британії пік епідемії минув, - про це завив прем'єр Борис Джонсон. Він наголосив, що Британії вдалося уникнути неконтрольованої епідемії і 500 тисяч смертей.