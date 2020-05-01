Євросоюз оговтується від епідемії коронавірусу [ Редактировать ]
Недуга відступає. У Німеччині 75 відсотків від загальної кількості інфікованих на коронавірус в країні виписали зі шпиталів - це 123 тисячі пацієнтів. А у Італії за добу одужало вдвічі більше, ніж захворіло - понад чотири з половиною тисяч людей. Також там щодня зменшується кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.
У Великій Британії пік епідемії минув, - про це завив прем'єр Борис Джонсон. Він наголосив, що Британії вдалося уникнути неконтрольованої епідемії і 500 тисяч смертей.
по теме
Власники малого бізнесу вимагають відкрити кафе та ресторани
У Європі говорять про послаблення карантину - спалах хвороби там розпочався раніше ніж в Україні. Чи на часі послаблення у боротьбі з епідемією?
COVID-19 в Україні: оновлена статистика
Найбільшу кількість випадків виявили у Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській областях та у Києві
Нові випадки COVID-19 зафіксували у Чернівецькій області
Кількість недужих у регіоні складає вже 758 осіб
Німеччина випереджає Іспанію за кількістю одужалих від CIVID-19
У Німеччині здолали хворобу вже більш як 68 тисяч - на півтисячі більше, ніж в Іспанії
Науковці прогнозують появу нових типів коронавірусу
Коронавірус не припиняє мутувати, тож невдовзі слід очікувати на появу нових його типів та нові спалахи захворювання