Празднование 1 мая в этом году имеет особенное звучание. Сегодня, в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией и бездарной политикой власти, борьба за социальные и трудовые права людей приобретает новую остроту. Об этом сообщает политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Мы призываем всех, кто честным трудом обеспечивает себя и свои семьи, объединить усилия. У нас общая цель: возродить социальное государство в Украине, восстановить мир в стране и защитить украинский народ от нищеты, безработицы и бесправия.

Власть забыла о своей ответственности, перечеркнула конституционные гарантии, ведет политику, наносящую вред интересам страны. Она не подготовила страну к противостоянию вызовам пандемии. Не знает, как справиться с экономическим упадком и перекладывает всю тяжесть кризиса на плечи простых людей. Несмотря на многочисленные обещания, в Украине нет мира. Война продолжает уносить жизни, разрушать экономику и подрывать благосостояние граждан", - сказано в заявлении политсилы.

Сегодня в Украине одна из самых низких минимальных зарплат в Европе. Задолженность по выплатам зарплат составляет почти 3 млрд грн. Еще перед началом эпидемии в Украине каждый седьмой работающий находился за чертой бедности и более трети украинских пенсионеров получали трудовую пенсию ниже прожиточного минимума.

Эпидемия и жесткий карантин грозят стране углублением экономического кризиса, рекордной безработицей и дальнейшим обнищанием украинских семей. Но вместо помощи людям и восстановления производства, власть принимает решения, которые многократно усиливают риски социальных конфликтов, разрушают социальный мир и экономический потенциал страны.

Правящая сила планомерно демонтирует социальное государство в Украине. Под диктовку иностранных кредиторов сокращаются субсидии и социальные выплаты, продавливаются законы, подавляющие права трудящихся. Бездумно уничтожаются целые отрасли и тысячи рабочих мест. Открыта распродажа земли и стратегических предприятий.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за немедленную смену антинародного и антисоциального курса. Мы боремся за то, чтобы вернуть Украине мир, защитить права людей и предотвратить социально-экономический кризис. Для этого наша партия разработала Мирный и Антикризисный планы. Их реализация позволит прекратить изнуряющий конфликт на востоке, поддержать украинскую промышленность и сельское хозяйство, создать новые рабочие места, нарастить государственные расходы на здравоохранение и социальную защиту.

Мы добьемся, чтобы Украина вновь стала мирным, правовым и социальным государством. Ставим целью преодолеть трудовую бедность. Украинские трудящиеся будут получать достойную зарплату, пенсионерам будет гарантирована социальная защита и помощь. Обеспечим права украинских граждан на качественную и доступную медицину и образование.

Объединив усилия, мы отстоим социальное государство, защитим наши права и наше будущее! Боремся вместе! Вместе победим!