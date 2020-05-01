Україна залишається без грошей від заробітчан: експерти назвали можливі збитки [ Редактировать ]
І знову в дорогу. Минув місяць, як українські заробітчани масово поверталися додому через епідемію та прийдешні великодні свята. І ось тепер прагнуть вертатися на роботу до ЄС. Їхнє бажання поділяють і закордонні працедавці. А от наш уряд, здається, іншої думки.
Наразі, надав лише роз'яснення: чиновники предметно розглядатимуть кожен запит. Що робити з заробітчанами та яку роль відіграють вони для вітчизняної та іноземних економік - розкаже Анастасія Старовойт.
Тільки за офіційними даними, через пандемію коронавірусу за короткий період з 15 березня по 15 квітня до України повернулося щонайменше 400 тисяч трудових мігрантів. Найбільше приїхало з Польщі - майже 180 тисяч. Через це польський бізнес кадрово осиротів на 12% українських робітників. Не вистачає робочих рук і в інших країнах.
Василь Воскобойник, президент всеукраїнської Асоціації з міжнародного працевлаштування:
За інформацією, яка є у мене: Англія хотіла б залучити до себе 80 тис трудових мігрантів, Німеччина 120 тисяч, Польща очікувала до кінця травня приїзд як мінімум 480 тисяч українців.
У період з 2008 по 2019 рік, за даними НБУ, українські заробітчани перерахували на батьківщину 94 мільярди доларів. Ці кошти стабільно підтримували не лише родини самих мігрантів, а і держбюджет.
Олег Пендзін, експерт економічного дискусійного клубу:
Минулого року їх праця принесла по оцінках світового банку десь порядка 15 мільярдів доларів, по оцінках Національного банку України - 12,5 мільярдів доларів і по суті була тою рушійною силою, яка забезпечила ріст ВВП України на 3% через 12 відсоткове зростання роздрібної торгівлі.
Тепер же гроші в Україну пересилати нікому, а торгівля на карантині. Тож, цього року вітчизняні експерти прогнозують падіння ВВП. У макроекономічному прогнозі - на 4,5%, за даними МВФ - на 7,5%.
Замість бюджету трудові мігранти тепер поповнюють лави безробітних. Ідею уряду створити для них півмільйона робочих місць фахівці називають аж надто оптимістичною. Адже навіть одне - коштує чималих грошей.
Олег Пендзін, експерт економічного дискусійного клубу:
Ну давайте в середньому візьмемо 50 тисяч доларів - так легко буде рахувати. Півмільйона робочих місць на 50 тисяч доларів - 25 мільярдів доларів/ 675 мільярдів гривень. Ви реально думаєте, що ті гроші є сьогодні в бюджеті? 300 мільярдів дефіцит державного бюджету сьогодні, загальна дохідна частина за рік - 980 мільярдів.
Компанії з працевлаштування напливу охочих працювати вдома не відзначають. Кажуть - у заробітчан поки що є фінансова можливість перечекати карантинні обмеження. А держава не робить нічого, аби їх втримати.
Дмитро Карпенко, комерційний директор рекрутингової компанії:
Не собираются государством какие-то палаты, какие-то группы людей и экспертов, которые на сегодняшний день в этом разбираются. Нам, по крайней мере, как компании, таких подобных предложений не поступает.
По закінченні карантину трудова міграція побільшає - прогнозують експерти. Однак, відтепер сезонні працівники, найімовірніше, шукатимуть можливість лишитися за кордоном назавжди.
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